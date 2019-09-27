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İlk ne zaman yapılacak? 2019-2020 ilk ara tatil tarihini açıkladı!

Yeni eğitim öğretim yılının 9 Eylül tarihinde başlamasının ardından yaz aylarında tarafından getirilen yeni düzenleme de uygulanmaya başlanacak. Bu düzenlemeye göre öğrenciler döneme iki kez daha ara verecek. Öğrenci ve veliler internet üzerinden " yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı () ara tatil tarihlerini yayınladığı 2019-2020 takviminde duyurdu. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte

Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:49
İlk ara tatiller ne zaman yapılacak? 2019-2020 MEB ilk ara tatil tarihini açıkladı!

() ilk ara tatil tarihini resmi sitesi üzerinden duyurdu. Yayınlanan 2019-2020 MEB takvimine göre Kasım ve Nisan aylarında eğitim öğretim dönemine ara verilecek. Öğrenci ve velilerin merak konusu haline gelen yapılacak? açıklandı mı? Okullar ne zaman kapanıyor? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim dönemine 9 Eylül tarihinde başlamıştı. Milyonlarca lise, ilk okul ve ortaokul öğrencisinin merakla beklediği ara tatiller için tarih MEB tarafından verildi. Haberimizin devamından tarihlere ulaşabilirsiniz…

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İlk ara tatiller ne zaman yapılacak? 2019-2020 MEB ilk ara tatil tarihini açıkladı!
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