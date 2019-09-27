İlk ara tatiller ne zaman yapılacak? 2019-2020 MEB ilk ara tatil tarihini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk ara tatil tarihini resmi sitesi üzerinden duyurdu. Yayınlanan 2019-2020 MEB takvimine göre Kasım ve Nisan aylarında eğitim öğretim dönemine ara verilecek. Öğrenci ve velilerin merak konusu haline gelen ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Ara tatiller açıklandı mı? Okullar ne zaman kapanıyor? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim dönemine 9 Eylül tarihinde başlamıştı. Milyonlarca lise, ilk okul ve ortaokul öğrencisinin merakla beklediği ara tatiller için tarih MEB tarafından verildi. Haberimizin devamından tarihlere ulaşabilirsiniz…