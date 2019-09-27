ÖSYM 2020 sınav takvimi: KPSS, ALES, DGS, LGS, YDS ne zaman? ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl birçok sınavı düzenlemeye devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine yeni başladığımız sıralarda sınavlara katılım sağlayacak olan milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM 2020 sınav takvimine çevrildi. Kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS, üniversiteye yerleştirme yapabilmek için uygulanan YKS, önlisans mezunlarının lisans programlarına tercih yapabilmesi için gerçekleştirilen DGS gibi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen diğer sınavların tarihleri konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 2020 KPSS, DGS, LGS, YKS ne zaman yapılacak? İşte detaylar…