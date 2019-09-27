Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019 YDS sonuçları sorgula!

YDS sonuçları açıklandı! ile 2019 YDS sonuçları sorgula!

On binlerce öğrencinin merakla beklediği Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı. tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/2) beklenen tarihten erken açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçlarını sorgulamaya başladı. Adaylar sınav sonuç belgelerini ÖSYM’nin sitesinden öğrenebilecek. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 15:41
YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019 YDS sonuçları sorgula!

Heyecanla beklenen YDS sonuçları belli oldu. ÖSYM tarafından (2019-YDS/2) sonuçları sorgulanmaya başladı. Gelen son bilgiye göre "YDS sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Adaylar, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Haberimizin devamında 2019 YDS sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar yer alıyor…

YDS SONUÇLARI BELLİ OLDU

Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "YDS sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2019-YDS/2 sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019 YDS sonuçları sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN