YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019 YDS sonuçları sorgula!

Heyecanla beklenen YDS sonuçları belli oldu. ÖSYM tarafından (2019-YDS/2) sonuçları sorgulanmaya başladı. Gelen son bilgiye göre "YDS sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Adaylar, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Haberimizin devamında 2019 YDS sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar yer alıyor…

YDS SONUÇLARI BELLİ OLDU

Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "YDS sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2019-YDS/2 sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek