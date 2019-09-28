VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları sorgula!

VGM burs başvuru sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. On binlerce öğrenci burstan yararlanmak için başvurularını tamamlarken bir yandan sonuçların açıklanma tarihini araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burslar öğrenim hayatlarında maddi destek olmak amacıyla verilen ücret; sadece ilkokul değil lise ve üniversite öğrencilerine de veriliyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih verildi mi?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) başvuru sonuçlarını sorgulamayı sürdürüyor. İşte VGM burs sonuçlarına ilişkin detaylar…