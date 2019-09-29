DGS ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 2019 DGS ek tercih tarihi belli oldu mu?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen sınav Dikey Geçiş Sınavı, önlisans mezunu öğrencilerin eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlaması için yapılmaktadır. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden 4 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Tercihlerinden herhangi bir okula yerleşememiş adaylar DGS ek tercih dönemlerinde puanlarıyla tekrar şanslarını deneyecek. Peki, DGS ek tercih ne zaman başlayacak? DGS ek tercih tarihi belli oldu mu?

2019 DGS EK YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek yerleştirme dönemi Dikey Geçiş Sınavı'na girmiş binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınava iki senelik eğitimlerini dört senelik eğitime tamamlamak isteyen adaylar kazanıyor. Peki, DGS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde…