ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler ALES sonuçlarını sorgulamaya başladı. 22 Eylül tarihinde sınava giren adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesinde sonuçların duyurulmasını bekliyor. Akademik kariyer hedefi olanlar İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere genellikle yılda 2 kez yapılan ALES başvurusu yapıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları akademik kariyer düşünenler tarafından yoğun ilgi görüyor. 2019 ALES sonuçlarına dair detaylar haberimizde yer alıyor…