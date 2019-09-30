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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ile sorgulama nasıl yapılır?

Akademik kariyer hedefi olanlar sonuçları için geri sayıma başladı. tarafından 22 Eylül tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sorgulanmaya başlandı. On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Peki ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 2019 ALES sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 10:08
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler sonuçlarını sorgulamaya başladı. 22 Eylül tarihinde sınava giren adaylar, 'nin resmi sitesinde sonuçların duyurulmasını bekliyor. Akademik kariyer hedefi olanlar İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere genellikle yılda 2 kez yapılan ALES başvurusu yapıyor. Peki ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları akademik kariyer düşünenler tarafından yoğun ilgi görüyor. 2019 ALES sonuçlarına dair detaylar haberimizde yer alıyor…

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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