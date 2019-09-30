DGS ek tercih dönemi başladı! 2019 DGS ek tercih ekranı: Boş kontenjan ve taban puanları

2019 DGS ek tercih yapmak isteyen binlerce aday için süreç başladı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen kişiler puanlarıyla tekrar şanslarını deneyecek. DGS ek tercih boş kontenjan ve puanları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İki yıllık bölümlerden mezun olan öğrenciler şimdi ise bu sınav sayesinde eğitimlerini dört senelik lisans bölümlerine tamamlama fırsatı yakalıyor. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte DGS boş kontenjan ve taban puanları hakkında tüm detaylar…

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS ek yerleştirme ile tercih yapacak adaylar ÖSYM'nin açıklamasını bekliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda tarih verildi ve süreç başladı. İşte DGS ek tercih kılavuzu ve detaylar…