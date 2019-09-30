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ek tercih dönemi başladı! 2019 ekranı: ve

ek tercih dönemi bugün başladı! Ölçme, Seçme ve Merkezi () tarafından her yıl düzenlenen ve önlisans mezunlarının eğitimlerini lisans programına tamamlamasını sağlayan sınava binlerce aday katılmış tercihlerini yapmıştı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşememiş binlerce aday dönemi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyordu. Cevap ÖSYM'den geldi. Peki, DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır? 2019 DGS ek tercih ve ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 1.10.2019 00:03
DGS ek tercih dönemi başladı! 2019 DGS ek tercih ekranı: Boş kontenjan ve taban puanları

2019 ek tercih yapmak isteyen binlerce aday için süreç başladı. sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen kişiler puanlarıyla tekrar şanslarını deneyecek. ve puanları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İki yıllık bölümlerden mezun olan öğrenciler şimdi ise bu sınav sayesinde eğitimlerini dört senelik lisans bölümlerine tamamlama fırsatı yakalıyor. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte DGS boş kontenjan ve hakkında tüm detaylar…

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ile tercih yapacak adaylar 'nin açıklamasını bekliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda tarih verildi ve süreç başladı. İşte ve detaylar…

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DGS ek tercih dönemi başladı! 2019 DGS ek tercih ekranı: Boş kontenjan ve taban puanları
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