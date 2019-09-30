MEB okullarda "yapay zeka" eğitimi için kolları sıvadı

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve proje ortağı kuruluşlarca hazırlanan 4 yenilik geliştirme projesi, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ile Türk ve Polonya ulusal ajanslarından hibe desteği almaya hak kazandı.

Avrupa'daki eğitim bakanlıkları, üniversiteler, özel sektör ve alanında lider öğretmen eğitimi kurumlarının iş birliğinde yürütülecek ve yaklaşık 1 milyon 200 bin avro hibe sağlanan projeler, STEAM, yapay zeka eğitimi ile eğitimde esnek öğrenme konularını içine alıyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça "Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi" projesi de başlatılacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde toplam 9 ortakla yürütülecek projeyle çocuklara ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimlerinin verilmesi amaçlanıyor.

Projeye İngiltere'den Cambridge Profesyonel Eğitim Akademisi, İrlanda'dan dijital eğitim kuruluşu CCS ve Pobalscoil Neasain okulu, IBM Watson ile İrlanda'nın bilgisayar bilimleri alanında öğretmen eğitimi veren resmi profesyonel öğretmen ağı CESI de destek verecek.

- Öğretmen ve öğrenciler için "yapay zeka eğitim" platformu

2019-2021 yılları arasında yürütülecek "Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi" projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek.

Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zeka ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak.

2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

- Eğitimde "esnek öğrenme" modeli oluşturulacak

YEĞİTEK'in koordinatör kurum olarak yer aldığı "Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Ortamlarını Tasarlama" projesiyle de esnek öğrenmeyi merkeze alan yeni bir eğitim modeli oluşturulacak.

Hacettepe Üniversitesi, European SchoolNet (Avrupa Okul Ağı), Portekiz Lizbon Üniversitesi, Avusturya Viyana PH Üniversitesi, İspanya Eğitim Bakanlığının ortakları içinde yer aldığı projeyle esnek öğrenme alanlarında pedagoji, senaryo geliştirme ve teknoloji destekli eğitim modellerini içeren öğrenme tasarımı yapılacak.

Proje kapsamında öncelikle Avrupa'da 11 eğitmen, pedagoji, öğrenme alanı tasarımı ve teknoloji kullanımı ile alanda önde gelen kurumlardan yüz yüze eğitim alacak. Bu eğitmenler, daha sonra kendi ülkelerinde uzaktan eğitim aracılığıyla 3 bin öğretmene ulaşacak.

Esnek öğrenme alanlarına yönelik olarak hayata geçirilecek bir başka projeyle de bu konuda aktif öğrenmeyi destekleyecek metodolojik çerçeve, öğretmenler için uygulama rehberi ve çevrimiçi kurslar geliştirilecek.

- Okullarda STEAM eğitimleri için simülasyon geliştirilecek

Avrupa Komisyonu merkezi projesi olarak desteklenecek "Okullarda STEAM Eğitimini Geliştirme" projesinde ise öğretmen ve öğrencilere algoritmik düşünme becerisini kazandırma amaçlanıyor.

YEĞİTEK'in koordinatör olarak yer aldığı projeyle bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarını içine alan STEAM eğitimleri için 6 ülkeden 10 kurum ile yenilikçi ve simülasyona dayalı robotik eğitim platformu tasarlanacak.

ODTÜ ve Robotsan'ın da destek vereceği projede STEAM için öğretmen eğitimi çerçevesi hazırlanacak, öğrenme senaryoları geliştirilecek.

Ayrıca, proje kapsamında toplam 175 bin öğrenciye sanal ortamda robotik simülasyonla STEAM eğitimi verilmesi amaçlanıyor.