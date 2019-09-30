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2020 sınav takvimi: 2020 , , , , ne zaman yapılacak?

2020 sınav takvimi; , , , , gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara girecek milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Milyonlarca aday tarafından arama motorlarından araştırılan ÖSYM takvimi her eğitim öğretim döneminin başlarında açıklanıyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 1.10.2019 02:23
ÖSYM 2020 sınav takvimi: 2020 KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS ne zaman yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 sınav takvimine çevrildi. Her sene yapılan; , , , , gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler buna uygun olarak hazırlanıyor. Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi sistemine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) deniyor. Peki, açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte 2020 ÖSYM takvimi hakkında detaylar…

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ÖSYM 2020 sınav takvimi: 2020 KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS ne zaman yapılacak?
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