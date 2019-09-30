ÖSYM 2020 sınav takvimi: 2020 KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS ne zaman yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Her sene yapılan; LGS, KPSS, DGS, YKS, ALES gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler buna uygun olarak hazırlanıyor. Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi sistemine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) deniyor. Peki, 2020 ÖSYM takvimi açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte 2020 ÖSYM takvimi hakkında detaylar…