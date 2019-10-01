İstanbul liseler arası münazara yarışması nefes kesti

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle Münazara Hitabet Derneği'nin öncülüğünde liseler arası münazara turnuvası düzenlendi. Ümraniye Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen turnuvaya İstanbul'dan çok sayıda okul katıldı. İngiltere Parlamenter Sistem münazara denilen yarışma lig usulü gerçekleşti. Turnuvada ikişer kişilik ekipten oluşan toplam 40 takım yer aldı. Tüm takımlar münazaradan 15 dakika öncesinde kendilerine rastgele verilmiş konu üzerinde yaptıkları kısa bir hazırlıktan sonra bir takım konunun tezini savunurken diğer takım konunun antitezini savundu. Her turda birinci 4 puan, ikinci 3 puan, üçüncü ise 1 puan aldı.



ŞAMPİYON PERTEVNİYAL

Yapılan münazaralar sonucu en yüksek puan alan İstanbul Erkek, Pertevniyal, Robert ve Kadir Has Anadolu Liseleri finale kaldı. Türkiye ve dünya gündemlerinin tartışıldığı münazaralarda final konusu ''Hükümet çocuk aktivizminden pişmandır'' tezi oldu. Münazara sonunda konunun antitezini savunan Pertevniyal Anadolu Lisesi birinci olarak şampiyon oldu.





''TARTIŞMALARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK''

Eski Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı kendi adının yaşatıldığı okulda düzenlenen turnuvada iki gün boyunca çocukları yalnız bırakmadı. Avcı, finale kalan öğrencilere kitap dağıtırken, birinci olan Pertevniyal Anadolu Lisesi'ne de ödülünü verdi. Avcı, ''Bu münazarada emeği geçen öğretmenlere, okul müdürlerine, öğrencilere, Ümraniye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu iki gün geçiridk. Çok şey öğrendik. Özellikle arkadaşlarımızın son dakikada kendilerine verilen tartışma konularına hakimiyetleri gerçekten çok şaşırtıcıydı. 15 dakika önce konuyu öğreniyorlar. Kısa sürede hazırlanıp münazaraya çıkıyorlar. Ve gerçekten çok başarılılar. Kendilerini tebrik ediyorum'' dedi.