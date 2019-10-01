KYK burs başvuruları 2019 ne zaman, ayın kaçında başlayacak? KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi ve burs başvurusu için heyecan kat sayısı giderek artıyor! Üniversite kayıtları ile beraber yurt başvuru sonuçlarının da geçtiğimiz haftalar içerisinde kademe kademe açıklanması neticesinde gözler KYK kredi ve yurt başvurusu işlemlerine çevrildi. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödeme olmadan burs hakkı tanınırken, -isteğe bağlı olarak- geri ödemeli şekilde de kredi veriliyor. Tam bu noktada, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. Zira, öğrencilerin maddi desteğe hak kazanıp kazanamayacakları ilgili işlemlerini tamamlamasının ardından belli olacak

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

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2019-2020 KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Haberimizin detaylarından KYK burs kredi başvurusu hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihe ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.