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ek tercih ekranı 2019: ücreti nasıl yatırılır? İşte Dikey Geçiş Sınavı boş kontenjanlar!

ek tercih dönemi başladı! Ölçme, Seçme ve Merkezi () tarafından her yıl düzenlenen ve önlisans mezunlarının eğitimlerini lisans programına tamamlamasını sağlayan sınava binlerce aday katılmıştı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşememiş binlerce aday için süreç başladı. nasıl yapılır sorusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM nasıl yapılır? 2019 DGS ek tercih ücreti nasıl yatırılır? İlgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 2.10.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 10:06
DGS ek tercih ekranı 2019: DGS ek tercih ücreti nasıl yatırılır? İşte ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı boş kontenjanlar!

2019 ek tercih yapmak isteyen binlerce aday için süreç başladı. sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen kişiler puanlarıyla tekrar şanslarını deneyecek. ve puanları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İki yıllık bölümlerden mezun olan öğrenciler şimdi ise bu sınav sayesinde eğitimlerini dört senelik lisans bölümlerine tamamlama fırsatı yakalıyor. Peki, nasıl yapılır? İşte Boş kontenjan ve hakkında tüm detaylar…

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

DGS ek yerleştirme ile tercih yapacak adaylar 'nin açıklamasını bekliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda tarih verildi ve süreç başladı. İşte ve detaylar…

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DGS ek tercih ekranı 2019: DGS ek tercih ücreti nasıl yatırılır? İşte ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı boş kontenjanlar!
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