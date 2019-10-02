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kredi borçları siliniyor mu? KYK borcu olan milyonları ilgilendiren önemli gelişme!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (), her yıl öğrenim süresi boyunca olmak şartıyla milyonlarca öğrenciye maddi destek sağlıyor. Bu destek, karşılıksız olmak koşuluyla burs olarak da verilebildiği gibi, öğrenim süresinin ardından ödemek şartı ile kredi olarak da temin edilebiliyor. Yani, öğrenci, burs yerine kredi aldıysa bunu mezun olduktan ve iş bulduktan sonra ödemek zorunda. Tam bu noktada, KYK borcu olan üniversite mezunlarının sayısı 5 milyonu buluyor. Meclis'in açılması ile beraber de, 'KYK borçları silinecek mi?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. KYK borçları hakkında son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 2.10.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 09:52
KYK kredi borçları siliniyor mu? KYK borcu olan milyonları ilgilendiren önemli gelişme!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (), her yıl yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlıyor. Bu imkan, iki tip olarak öğrenciye sunuluyor. Kurum tarafından yapılan incelemelerde öğrencinin maddi imkanı yetersiz görülürse -karşılıksız olmak koşuluyla- burs, diğer durumda ise -geri ödemeli olarak- kredi veriliyor. Eğitim süresince alınan krediler ise, mezun olunduktan ve iş sahibi olunduktan sonra istenilirse peşin, istenilirse taksit olarak ödenmek zorunda. Şu anda da, halk arasında 'KYK borcu' olarak da adlandırılan öğrenim kredisini geri ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşmış durumda.

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? İŞTE SON DURUM

Hal böyle olunca, 'KYK borçları siliniyor mu?' sorusunun yanıtı da milyonlarca kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, TBMM'nin açılması ile beraber gözler Meclis'e çevrildi. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu.

Konuya yönelik son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

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KYK kredi borçları siliniyor mu? KYK borcu olan milyonları ilgilendiren önemli gelişme!
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