KYK kredi borçları siliniyor mu? KYK borcu olan milyonları ilgilendiren önemli gelişme!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her yıl yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlıyor. Bu imkan, iki tip olarak öğrenciye sunuluyor. Kurum tarafından yapılan incelemelerde öğrencinin maddi imkanı yetersiz görülürse -karşılıksız olmak koşuluyla- burs, diğer durumda ise -geri ödemeli olarak- kredi veriliyor. Eğitim süresince alınan krediler ise, mezun olunduktan ve iş sahibi olunduktan sonra istenilirse peşin, istenilirse taksit olarak ödenmek zorunda. Şu anda da, halk arasında 'KYK borcu' olarak da adlandırılan öğrenim kredisini geri ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşmış durumda.

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? İŞTE SON DURUM

Hal böyle olunca, 'KYK borçları siliniyor mu?' sorusunun yanıtı da milyonlarca kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, TBMM'nin açılması ile beraber gözler Meclis'e çevrildi. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu.

Konuya yönelik son dakika gelişmelerini sizler için derledik.