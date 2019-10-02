Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YÖKDİL geç başvuru 2019: YÖKDİL geç başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Ücreti ne kadar oldu?

geç başvuru 2019: YÖKDİL geç başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Ücreti ne kadar oldu?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı geç başvuruları başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavı yoğun ilgi görürken geç başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı da araştırma konusu oldu. Aynı zamanda ücreti merak edenler konu ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. 2 Ekim yani bugün yapılacak olan YÖKDİL geç başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Başvurular için ek süre verilmeyeceğini belirten ÖSYM ücretini de açıkladı. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 2.10.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:09
YÖKDİL geç başvuru 2019: YÖKDİL geç başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Ücreti ne kadar oldu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından geç başvuruları bugün başlıyor. 4 farklı yabancı dil üzerinden sınava girecek olan adaylar "YÖKDİL geç başvuruları nasıl yapılır?" konusunda araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM tarafından belirtilen ücretin yatırıldıktan sonra başvuruların alınacağı detayları burada…

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR! YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL geç başvuruları bugün başlıyor. Adaylar geç başvuruların nasıl yapılacağını merak etmekte. Haberimizin devamından YÖKDİL geç başvuruları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YÖKDİL geç başvuru 2019: YÖKDİL geç başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Ücreti ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN