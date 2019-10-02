YÖKDİL geç başvuru 2019: YÖKDİL geç başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Ücreti ne kadar oldu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından YÖKDİL geç başvuruları bugün başlıyor. 4 farklı yabancı dil üzerinden sınava girecek olan adaylar "YÖKDİL geç başvuruları nasıl yapılır?" konusunda araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM tarafından belirtilen ücretin yatırıldıktan sonra başvuruların alınacağı YÖKDİL geç başvuru detayları burada…

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR! YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL geç başvuruları bugün başlıyor. Adaylar geç başvuruların nasıl yapılacağını merak etmekte. Haberimizin devamından YÖKDİL geç başvuruları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.