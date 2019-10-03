Ağrı’da kodlama seferberliği

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Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda başlatılan "Kodla Ağrı" projesi 2 yılda büyük bir ivme kazandı. 120 bin çocuk kodlama ile tanıştı. Bu eğitim yılının ikinci yarısında okul öncesi eğitim gören miniklerin de dâhil edileceği yazılım seferberliğinde, hedeflenen sayı 160 bin olacak. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm eğitim kurumlarında oluşturulan bilgisayar sınıfları ve yazılım malzemeleri ile önemli bir çalışma gerçekleştirilen robotik kodlamalarla birçok çocuk hayallerini kodlamak için altyapı bilgisine kavuştu. Şimdiye kadar iki defa kodlama şenliği düzenleyen Ağrılı çocuklar, askeri alanlarda kullanılmak üzere drone, mayın taraması yapabilen insansız hava araçları, mobil uygulama gibi birçok yeni buluşa da imza atıyor. Projenin Koordinatörü Bilişim Öğretmeni Seda Ünlü "Çok yetenekli, çok kreatif düşüncesi olan çocuklarımız var. Kodlama eğitimleri çocuklarımızın her alanda ufuklarını genişletti. Derslerinde başarı artmaya başladı. Kodlama yaparken eğleniyorlar ve bu okullarına bağımlılıklarını da artırıyor. Bu yıl okul öncesi eğitim alan çocuklarımız da kodlama ile tanışacak. Dünya'da yazılım anlamında bir Hindistan örneği var. Biz burada ki çocuklarımızla Türkiye'nin yazılım merkezi olmak istiyoruz. Buradan yetişecek çocukların dünyanın bu yeni alanında hem ülkemizi hem de ilimizi temsil etmelerini ve bizleri gururlandırmalarını istiyoruz. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor" diye konuştu.