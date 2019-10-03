Vakıf üniversiteleri sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde dile getirdiği vakıf üniversiteleriyle ilgili tespitleri Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) raporlarıyla da tescillendi. YÖK Türkiye'deki bütün üniversiteleri 5 ana alanda 45 alt göstergeyle mercek altına alan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırladı. Rapora göre 2018'de Türkiye genelindeki 62 vakıf üniversitesinin 13'ü AR-GE'ye kendi bütçesinden hiç kaynak ayırmadı. 26'sı araştırma ve geliştirme çalışmalarına bütçesinden yalnızca yüzde 1'in altında pay ayırdı. Bütçesinin yüzde 10'undan fazlasını AR-GE'ye harcayan yalnızca 3 vakıf üniversitesi var. Araştırma geliştirme çalışmaları için bütçesinden en çok kaynak ayıran yüzde 27.5 oranıyla Sabancı Üniversitesi oldu. İkinci sırada yüzde 11.54 ile Atılım, üçüncü sırada ise yüzde 10.62 ile Bilkent Üniversitesi yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Eylül 2019'da Külliye'deki akademik açılış töreninde bilimsel çalışmalarla yeterince ilgilenmedikleri gerekçesiyle vakıf üniversitelerini eleştirmişti.







KÜTÜPHANELER DE ZAYIF

Benzer şekilde üniversitelerin kütüphanelerindeki basılı kitap sayıları da birçok vakıf üniversitesinde oldukça zayıf. Öğrenci başına düşen kitap sayısının 10'un üzerinde olduğu yalnızca 11 vakıf üniversitesi var. 30 üniversitede bu sayı 5'in altında. Bazılarında bu rakam yalnızca 1 ila 3 aralığında. Üstelik bu üniversitelerin çoğu en az 10 yıllık. YÖK'ün raporuna göre kitap zenginliği konusunda birinci sırayı Türkiye Diyanet Vakfı'na ait İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi çekiyor.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci başına düşen kitap sayısı 52.52 olarak açıklandı. İkinci sırada 40.58 ile Bilkent Üniversitesi var. Üçüncü sırada ise 38.04 ile İbn Haldun Üniversitesi bulunuyor.



TOPLUMA FAYDALILAR

Vakıf üniversitelerinin en aktif olduğu alan topluma hizmet oldu. 62 vakıf üniversitesi geçen yıl toplam 831 sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Bu alanda en aktif 154 sosyal sorumluluk projesiyle Sabancı Üniversitesi oldu. İkinci sırada 54 projeyle Yeditepe Üniversitesi yer aldı. Üçüncü sıraya ise 47 projeyle Altınbaş Üniversitesi girdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 38, İstinye Üniversitesi 33 sosyal sorumluk projesi geliştirdi. 10 üniversite ise bu alanda geçen yıl hiçbir çalışma yapmadı.

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