ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları hızlı sorgulama ekranı

ALES/2 sonuçları için gözler ÖSYM'nin resmi sitesinde çevrildi. Yılın belirli dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonbahar dönemi 22 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşti. Sınava katılım gösteren binlerce aday, 'ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. ÖSYM, konuyla ilgili tarih detayı paylaşırken soru ve cevapları da yayınlamıştı. Haberimizin devamında ALES sonuçlarına dair detaylara erişebilirsiniz.

ÖSYM SON DAKİKA: ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan ALES sonuçları az önce belli oldu. 22 Eylül tarihinde sınava giren adaylar sonuçlarını sorgulamaya başladı. ALES sonuçlarına ilişkin detaylar sizlerle...