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duyurdu: sonuçları açıklandı! 2019 ile hızlı sorgulama ekranı

Heyecanla beklenen sonuçları 'nin son dakika duyurusunda yer aldı. Gerek akademik personel olma ümidi, gerekse yüksek lisans için ALES sonbahar dönemi sınavına katılım gösteren binlerce aday 'den gelecek açıklamaya kilitlenmişti. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ALES sonuçlarının adayların erişimine açıldığı duyuruldu. Peki, ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuçları 2019 nereden ve nasıl öğrenilir? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuç sorgulama sayfası!

Giriş Tarihi: 4.10.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 10:25
ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları hızlı sorgulama ekranı

/2 sonuçları için gözler 'nin resmi sitesinde çevrildi. Yılın belirli dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonbahar dönemi 22 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşti. Sınava katılım gösteren binlerce aday, ' ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. , konuyla ilgili tarih detayı paylaşırken soru ve cevapları da yayınlamıştı. Haberimizin devamında ALES sonuçlarına dair detaylara erişebilirsiniz.

ÖSYM SON DAKİKA: ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan ALES sonuçları az önce belli oldu. 22 Eylül tarihinde sınava giren adaylar sonuçlarını sorgulamaya başladı. ALES sonuçlarına ilişkin detaylar sizlerle...

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ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları hızlı sorgulama ekranı
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