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ne zaman? kaç gün sürecek? İşte 2019 ve 2020 MEB ara tatil takvimi!

Okullarda için geri sayım sürüyor. Hem öğrencilerin hem velilerin merak ettiği 2019 ve 2020 MEB ara tatil takviminde Kasım ve Nisan tatil tarihleri yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başlattığı yeni uygulamaya göre öğrencilere birer haftalık tatil imkanı sunuldu. Öğrenciler hafta sonları ile birlikte öğrenciler toplam 9 gün ara tatil yapacak. Peki ? kaç gün sürecek? İşte 2019 ve 2020 MEB takvimi!

Giriş Tarihi: 4.10.2019 10:47
İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili kaç gün sürecek? İşte 2019 ve 2020 MEB ara tatil takvimi!

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yer alan yeni uygulamayla birlikte öğrenciler Kasım ve Nisan ayında birer haftalık tatil imkanına kavuştu. Yeni eğitim öğretim uygulaması 2019 2020 MEB takviminde tatil günlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. öğrenciler ve veliler Hafta sonları ile birlikte bu ara tatil toplam 9 gün olacak ve 25 Kasım'da okullar tekrar açılacak. Peki ? kaç gün sürecek?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda yeni uygulanacak olan ara tatil uygulaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce veli ve öğrenciyi yakından ilgilendiren ilk ara tatil MEB'in takviminde yer aldı.

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İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili kaç gün sürecek? İşte 2019 ve 2020 MEB ara tatil takvimi!
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