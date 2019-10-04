İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili kaç gün sürecek? İşte 2019 ve 2020 MEB ara tatil takvimi!

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler ilk ara tatil tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yer alan yeni uygulamayla birlikte öğrenciler Kasım ve Nisan ayında birer haftalık tatil imkanına kavuştu. Yeni eğitim öğretim uygulaması 2019 2020 MEB takviminde tatil günlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. öğrenciler ve veliler Hafta sonları ile birlikte bu ara tatil toplam 9 gün olacak ve 25 Kasım'da okullar tekrar açılacak. Peki İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili kaç gün sürecek?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda yeni uygulanacak olan ara tatil uygulaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce veli ve öğrenciyi yakından ilgilendiren ilk ara tatil MEB'in takviminde yer aldı.