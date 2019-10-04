Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 2019 yılında da dolu dolu!

Avrupa ülkeleri, Kanada ve İrlanda'nın en çok tercih edilen dil okulu, lise, kariyer koleji, kolej ve üniversiteleri Akare Yurtdışı Eğitim fuarları ev sahipliğinde Türkiye'ye geliyor. Öğrencilerin eğitim sistemi, başvuru koşulları, yaşam ve çalışmaya ilişkin tüm sorularını okul temsilcilerine birebir yöneltebilecekleri fuarların ilki 12 Ekim'de İstanbul'da kapılarını açıyor. 16 Ekim'de Ankara ve 18 Ekim 2019'da İzmir'de düzenlenecek fuarlara her yaştan öğrenci ve mezun kayıt yaptırılabiliyor.



SERDAR KUZULUOĞLU SEMİNERİ DE OLACAK

Serdar Kuzuluoğlu, 13 Ekim Pazar günü İstanbul Harbiye Hilton'da yapılacak Akare Yurtdışı Eğitim Fuarı öncesi saat 11:30'da tüm katılımcılarla düzenlenecek olan seminerde bir araya geliyor. "Yurtdışı Eğitimle Geleceğini Yarat" adlı seminerle Kuzuluoğlu, kariyer tavsiyelerini ve yurtdışı eğitim önemine dair önerilerini paylaşacak.



Üstelik fuara katılanları Türk Hava Yolları'ndan yurt dışı gidiş dönüş uçak bileti, Londra'da ücretsiz dil eğitimi ve konaklama, ücretsiz IELTS ve PTE Academic sınavı giriş hakkı gibi pek çok sürpriz hediye bekliyor. Ayrıca tüm gün sürecek ücretsiz deneme sınavlarıyla da katılımcılar İngilizce seviyelerini belirleyebilecek.





2019 yılı Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Takvimi



12-13 Ekim 2019 / 13-18:00 / İstanbul (Avrupa) / Harbiye Hilton Otel

14 Ekim 2019 / 14-19:00 / İstanbul (Anadolu) / Dedeman Otel Bostancı

16 Ekim 2019 / 14-19:00 / Ankara / Sheraton Otel

18 Ekim 2019 / 14-19:00 / İzmir / Hilton Otel



Fuar ücretsiz olup akare.com.tr adresinden ücretsiz online kayıt olunabilir.

TÜRK ÖĞRENCİLER KANADA VE İRLANDA'NIN EN İYİ ŞİRKETLERİNDE İŞ BULUYOR!

Türkiye'nin en kapsamlı eğitim fuarlarını düzenleyen Akare, yurt dışında eğitim sonrası çalışma fırsatlarına dair bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre, Kanada ve İrlanda özellikle sağladığı çalışma izinleri ve Türk öğrencilerin çalıştıkları şirketlerin seviyesi açısından en çok öne çıkan ülkeler oldu. Kanada, ülkesinde eğitim alan öğrencilere en az eğitim süreleri kadar çalışma ve oturma izni veriyor. Eğitim süresi iki yıldan fazla olan öğrenciler ise, eğitim sonrası 3 yıl oturma ve çalışma iznine hak kazanıyor. İrlanda'da ise, mezun olan öğrencilere 1 yıl, yüksek lisans mezunlarına ise 2 yıl oturma ve çalışma izni veriyor. Çalışma ve oturma izni hakkı, bu ülkelerde yabancı dil eğitimi alan öğrencileri kapsamıyor.

"İRLANDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR"

İrlanda'nın özellikle bilişim teknolojileri alanında çok büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Engin Kurtuluş, "Facebook, Google, PayPal ve Apple'ında içlerinde bulunduğu 700'den fazla Amerikan bilişim teknolojileri şirketlerinin Avrupa merkezleri ya da Amerika dışı en büyük yatırımları İrlanda'da bulunuyor. Bu global şirketlerde çok sayıda yabancı çalışıyor. Bilişim sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerimiz için eğitim sonrası bu şirketlerde tecrübe kazanmak, Türkiye'ye döndüklerinde büyük fayda sağlayacaktır" dedi.





"KANADA'DA ÇALIŞMA İZNİ UZATILABİLİYOR"

Kanada'da çalışma iznini iş yeri sponsorluğunda uzatmanın mümkün olduğunu belirten Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Direktörü Engin Kurtuluş "Çalışma iznini uzatmanın yanı sıra Kanada'da süresiz oturma iznine başvuru da yapılabilir. Kanada önümüzdeki üç yıl içerisinde bir milyon yeni göçmen kabul edecek. Kanada'da eğitim alanlar bu noktada diğer adaylara göre daha şanslı" dedi. Ayrıca eğitim alırken yarı zamanlı işlerde de çalışılabildiğini belirten Engin Kurtuluş, hem Kanada'da hem de İrlanda'da öğrencilere haftada 20 saat çalışma izni verildiğini belirtti.