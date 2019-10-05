Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > KYK burs başvuruları başladı mı? 2019 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

KYK başladı mı? 2019 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları konusunda yüz binlerce aday için heyecan dorukta! Üniversitelerinde ilk derslerine giren öğrenciler, gözünü kulağını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslara yöneltti. Bilindiği gibi, her yıl kurum tarafından durumu elvermeyen yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlanıyor. Bu doğrultuda da, '2019-2020 KYK burs ve başladı mı?' sorusunun yanıtı arama motorlarında en çok sorgulananlar arasında bulunuyor. Zira, adayların maddi destekten yararlanıp yararlanamayacakları KYK kredi ve burs başvurusu işlemlerini tamamlaması ile netleşecek. Peki, 2019-2020 KYK kredi ve ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.10.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 13:16
KYK burs başvuruları başladı mı? 2019 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi ve başvurusu için anbean geri sayım sürüyor. Üniversitelerin açılıp ilk derslere görülmesi ile gözler KYK kredi ve yurt başvurusu işlemlerine yöneldi. Bilindiği üzere, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödeme olmadan burs hakkı tanınırken, -isteğe bağlı olarak- geri ödemeli şekilde de kredi hakkı tanınıyor. Bu bağlamda da, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Zira, öğrencilerin maddi desteğe hak kazanıp kazanamayacakları ilgili işlemlerini tamamlamasının ardından kesinleşmiş olacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

2019-2020 KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Haberimizin detaylarından KYK burs hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihe ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs başvuruları başladı mı? 2019 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN