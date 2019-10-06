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kayıt yenileme ne zaman? 2019 ücretleri ne kadar?

Açık Öğretim Fakültesi () kayıt yenileme için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıktan üniversite bitirmek isteyen adaylar Açık Öğretim kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri belli oldu. Adaylar açık üniversiteden mezun olabilmek için sınavlara girmeden önce kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak zorundadır. ve ücretlerine dair bilgiler Anadolu Üniversitesi’nin resmi sayfasında yer aldı. Peki AÖF kayıt tarihleri ne zaman? İşte kayıt yenileme ve ücretlerine dair detaylı bilgiler…

Giriş Tarihi: 6.10.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 15:34
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

kayıt yenileme işlemleri 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Eğitim öğretim hayatını açıktan tamamlamak zorunda kalan öğrenciler tarihlerini ve kayıt ücretlerini öğrenmek istiyor. Şimdiden çalışmalarına hız kazandıran öğrenciler sınava girmeden önce kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak zorunda. Anadolu Üniversitesi ise 2019-2020 kayıt tarihlerini paylaştı. Peki, , kayıt ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair araştırmalar hız kazandı. AÖF kayıt işlemleri hakkında merak edilen güncel ve doğru haberleri sabah.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?
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