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ek tercih işlemleri bugün sona erecek! ile 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında ek tercih işlemleri bugün sona erecek. Çeşitli nedenlerden dolayı ilgili işlemlerini son güne bırakan aday öğrenciler, kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisi ile '2019 ek yerleştirme tercihler nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, adayların herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemeyecekleri, DGS ek yerleştirme işlemlerini tamamlamasının ardından belli olacak. Adaylar, bir yandan da 'DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusuna Google üzerinde cevap arıyor. Peki, DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 7.10.2019 12:12
DGS ek tercih işlemleri bugün sona erecek! ÖSYM ile 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

kim ayının başında başlayan ek tercih yerleştirme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü sona erecek. Çeşitli nedenlerden dolayı başvurularını son güne bırakan adaylar, kılavuzu ve boş kontenjanları bilgileri eşliğinde '2019 DGS ek tercihler nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna cevap arıyor. Zira, adayların dört yıllık üniversite hayallerini gerçekleştirebilmesi için işlemlerini tam ve eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyor.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercihler, 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. Postayla gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20 TL olacak. Adaylar, tercih ücretini 8 Ekim saat 23.59'a kadar internet üzerinden yatırabilecek. Süresi içinde ücretini yatırmayan adayların yaptığı tercihler geçersiz sayılacak.

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DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından DGS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgi edinebilir; merak edilen tarihleri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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DGS ek tercih işlemleri bugün sona erecek! ÖSYM ile 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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