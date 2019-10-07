DGS ek tercih işlemleri bugün sona erecek! ÖSYM ile 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

kim ayının başında başlayan DGS ek tercih yerleştirme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü sona erecek. Çeşitli nedenlerden dolayı başvurularını son güne bırakan adaylar, ÖSYM kılavuzu ve boş kontenjanları bilgileri eşliğinde '2019 DGS ek tercihler nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna cevap arıyor. Zira, adayların dört yıllık üniversite hayallerini gerçekleştirebilmesi için işlemlerini tam ve eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyor.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercihler, 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. Postayla gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20 TL olacak. Adaylar, tercih ücretini 8 Ekim saat 23.59'a kadar internet üzerinden yatırabilecek. Süresi içinde ücretini yatırmayan adayların yaptığı tercihler geçersiz sayılacak.

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DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından DGS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgi edinebilir; merak edilen tarihleri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.