Kamuda çalışmak isteyen on binlerce aday, KPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde KPSS lisans ve önlisans sınavları için geri sayım sürüyor. Şimdiden çalışmalarına hız kazandıran adaylar öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınav tarihlerine odaklandı. Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Peki KPSS ne zaman? 2020 KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri ne zaman yapılacak?

KPSS NE ZAMAN?

Kamu personeli olmak isteyenler KPSS 2020 sınav takvimine odaklandı. KPSS lisans ve önlisans sınavı merak konusu oldu. Haberimizin devamında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS başvuru tarihleri detaylarına erişebilirsiniz.