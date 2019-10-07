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ne zaman? 2020 ve önlisans başvuru tarihleri ne zaman?

On binlerce memur olmak isteyen aday 2020 sınav takvimini merak ediyor. Devlet dairesinde çalışmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurularını bekliyor. ÖSYM, her yıl düzenli olarak kamu personeli alımı yapıyor. 2020 ve önlisans sınavı başvuru tarihlerini araştıran adaylar bir yandan da çalışmalarına hız kazandırdı. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Peki ? 2020 KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:59
KPSS ne zaman? 2020 KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri ne zaman?

Kamuda çalışmak isteyen on binlerce aday, ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde ve önlisans sınavları için geri sayım sürüyor. Şimdiden çalışmalarına hız kazandıran adaylar öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınav tarihlerine odaklandı. Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Peki ? 2020 KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri ne zaman yapılacak?

KPSS NE ZAMAN?

Kamu personeli olmak isteyenler sınav takvimine odaklandı. KPSS lisans ve önlisans sınavı merak konusu oldu. Haberimizin devamında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS başvuru tarihleri detaylarına erişebilirsiniz.

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KPSS ne zaman? 2020 KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri ne zaman?
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