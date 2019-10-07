KYK burs başvuruları ne zaman, bugün başlayacak mı? 2019 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün kredi ve burs başvurusu için heyecan dorukta. Üniversitelerin açılması ve derslere girilmeye başlanması ile beraber KYK kredi ve burs başvurusu hakkında da geri sayım başladı. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödeme olmadan burs hakkı tanınırken, -isteğe bağlı olarak- geri ödemeli şekilde de kredi hakkı tanınıyor. Bu bağlamda da, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. Zira, öğrencilerin maddi desteğe hak kazanıp kazanamayacakları ilgili işlemlerini tamamlaması ve sonuçların açıklanması ile netleşmiş olacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tüm ilgili işlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

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2019-2020 KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, BUGÜN BAŞLAYACAK MI?