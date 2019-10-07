KYK burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2019 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi ve burs başvurusu için anbean geri sayım sürüyor. Üniversitelerin açılıp ilk derslere görülmesi ile gözler KYK kredi ve yurt başvurusu işlemlerine yöneldi. Bilindiği üzere, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödeme olmadan burs hakkı tanınırken, -isteğe bağlı olarak- geri ödemeli şekilde de kredi hakkı tanınıyor. Bu bağlamda da, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Zira, öğrencilerin maddi desteğe hak kazanıp kazanamayacakları ilgili işlemlerini tamamlamasının ardından kesinleşmiş olacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

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2019-2020 KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Haberimizin detaylarından KYK burs kredi başvurusu hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihe ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.