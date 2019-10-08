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ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ile 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında ek tercihler tarafından alındı. Çeşitli meslek yüksekoklu ve ön lisans mezunu adaylar, dört yıllık üniversite hayali ile son gününde işlemlerini yetiştirmeye çalıştı. Aday öğrenciler şimdi ise ÖSYM'den gelecek müjdeli ' ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı!' açıklamasına odaklandı. Tam bu noktada, '2019 DGS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, öğrencilerin dört yıllık üniversiteye yerleşip yerleşemeyecekleri DGS ek tercih sonuçları akabinde belli olacak. Peki, DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 8.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 11:02
DGS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama

Ekim ayının başında başlayan ek tercih yerleştirme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü sona erdi. Çeşitli nedenlerden dolayı başvurularını son güne bırakan adaylar, kılavuzu ve boş kontenjanları bilgileri eşliğinde '2019 DGS ek tercihler nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna cevap aradı. Zira, adayların dört yıllık üniversite hayallerini gerçekleştirebilmesi için işlemlerini tam ve eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyordu.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercihler, 7 Ekim tarihine kadar 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. Postayla gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20 TL olacak. Adaylar, tercih ücretini 8 Ekim saat 23.59'a kadar internet üzerinden yatırabilecek. Süresi içinde ücretini yatırmayan adayların yaptığı tercihler geçersiz sayılacak.

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DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından DGS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgi edinebilir; merak edilen tarihleri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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