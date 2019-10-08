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kredi borçları silinecek mi? KYK affı kanun teklifi sonrası gözler Meclis'e çevrildi! İşte son durum

'nin açılması ile beraber en çok merak edilen konulardan birisi de affı olarak öne çıkıyor. Gerek lisans gerekse yükseklisans eğitim süresi boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan çeşitli miktarlarda kredi alan ve bunun geri ödemesinde zorluk çeken milyonlarca vatandaş, KYK borçlarına af gelip gelmeyeceği hakkındaki haberleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, KYK kredi borçları silinecek mı? İşte, 5 milyon kişiyi ilgilendiren konuyla ilgili güncel ve son durum...

Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:35
KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı kanun teklifi sonrası gözler Meclis'e çevrildi! İşte son durum

Meclis'in açılması ile birçok konu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bunların başında da, yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendirdiği düşünülen borcu konusu geliyor. Bilindiği gibi, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından -karşılıksız olarak- burs verilirken -geri ödemel olarak- kredi hakkı da tanınıyor. Eğitim süresince alınan krediler ise, mezun olunduktan ve iş sahibi olunduktan sonra istenilirse peşin, istenilirse taksit olarak ödenmek zorunda. Hali hazırda, yaklaşık 5 milyon vatandaşın KYK borcu olduğu belirtiliyor.

KYK BORÇ AFFI KANUN TEKLİFİ SONRASI GÖZLER TBMM'DE!

Durum böyle olunca, 'KYK borçları silinecek mi?' sorusunun yanıtı da milyonlarca kişi tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Zira, 'nin açılması ile beraber gözler Meclis'e çevrildi. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Peki, KYK borçlarına af gelecek mi? İşte detaylar;

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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı kanun teklifi sonrası gözler Meclis'e çevrildi! İşte son durum
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