YDS başvuru ne zaman? 2019 ÖSYM ile YDS başvuru tarihleri belli oldu!

On binlerce aday YDS başvurusu için geri sayıma başladı. Yabancı Dil Sınavı başvuru tarihleri netleşti. ÖSYM tarafından yapılan sınav için adaylar çalışmalarına hız kazandırdı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sınav giriş belgeleri sınava bir hafta kala yayınlanacak. Peki YDS başvuru ne zaman? 2019 ÖSYM ile YDS başvuru tarihleri haberimizin devamında…

YDS BAŞVURU NE ZAMAN?

YDS başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM 2019 YDS başvurularının alınmaya başlanacağı tarih belli oldu. Haberimizin devamında YDS başvurularına dair detaylara erişebilirsiniz.