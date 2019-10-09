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için son tarih ne zaman? kayıt yenileme tarihi uzatıldı mı?

Lise eğitimi hayatına dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yoğun olarak araştırılıyor. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 4 Ekim’de sona ermesi planlanan tarihi uzatıldı. AÖL kayıt yenileme sürecinde son aşamaya gelinirken aynı zamanda ders seçimi için de son günler. Peki AÖL kayıt yenileme için son tarih ne zaman?

Giriş Tarihi: 9.10.2019 12:41
AÖL kayıt yenileme için son tarih ne zaman? Açık Lise kayıt yenileme tarihi uzatıldı mı?

Açık Lise kayıt yenileme işlemleri lise eğitimini dışarıdan tamamlayan adaylar için merak konusu olmuştu. Adaylar arama motorlarında AÖL kayıt yenileme işlemleri ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Lise diploması almak için eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt yenileme tarihi uzatıldı. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 4 Ekim'de sona ermesi planlanan AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı. Peki AÖL kayıt yenileme için son tarih ne zaman? İşte bilgiler

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık öğretim Lisesi 1. Dönem kayıt yenileme işlemleri 4 Ekim'de sona ermesi gerekirken bu tarih 13 Ekim'e kadar uzatıldı.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıt yenileme ücreti her yıl yeniden belirleniyor. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar.

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