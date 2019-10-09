Destekleme kurslarına kaynak desteği

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına giden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için bin 140 soruluk ölçme destek paketi hazırlanarak, dijital ortamda kullanıma açıldı. Ölçme destek paketinde 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden sorular bulunuyor. Derslerde 1, 2 ve 3'üncü üniteden her sınıf seviyesinde 60 soru olmak üzere 180 soru hazırlanırken İngilizce dersinden 1, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerden her sınıf seviyesinde 60 soru olmak üzere 240 soruluk destek paketi oluşturuldu. Soru destek paketi bakanlığın internet sitesinden önceki gün öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına açıldı.