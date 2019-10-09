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ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ile 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında ek tercihler tarafından alındı. Çeşitli meslek yüksekoklu ve ön lisans mezunu adaylar, dört yıllık üniversite hayali ile son gününde işlemlerini yetiştirmeye çalıştı. Aday öğrenciler şimdi ise ÖSYM'den gelecek müjdeli ' ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı!' açıklamasına odaklandı. Tam bu noktada, '2019 DGS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, öğrencilerin dört yıllık üniversiteye yerleşip yerleşemeyecekleri DGS ek tercih sonuçları akabinde belli olacak. Peki, DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 09:31
DGS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında herhangi bir yere yerleşemeyen adayları ilgilendiren ek tercihler, 7 Ekim 2019 Pazartesi günü sona erdi. Meslek yüksekokulu ile ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, dört yıllık lisans öğretimi için ek tercih işlemlerini 'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Adaylar şimdi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan ' ek tercih sonuçları açıklandı' açıklamasına kilitlendi. Bu doğrultuda, '2019 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Zira, DGS ek tercih sonuçları ile beraber adayların son şanslarında istedikleri üniversiteye yerleşip yerleşemeyecekleri belli olacak.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA AÇIKLANANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası ile DGS ek yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiklerinizi hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, detaylar;

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