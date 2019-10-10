AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2019 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme süreci yoğun ilgi görmeye başladı. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlamamış adaylar için süreç devam ediyor. 2019-2020 Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine kayıtlar için son gün tarihi merak ediliyor. İnternetten başvurusunu yapan adayların, yönlendirilen sayfadan "Döküm Al" butonunu kullanarak, Açıköğretim bürosuna teslim etmesi istenen belgelerin çıktısını alması gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2019 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? SON GÜN NE ZAMAN?

Açık üniversite kayıtlarını tamamlamak isteyen adaylar son günün tarihini öğrenmek istiyor. Bunun akabinde kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizin devamında AÖF kayıt yenileme sürecine dair detaylar yer alıyor.