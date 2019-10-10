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İlk ne zaman yapılacak? 2019 2020 MEB tatil takvimi! Okullarda ne zaman?

Okulların açılmasıyla birlikte ilk ders zili çaldı. Eğitim hayatını sürdüren öğrenciler okullarda ilk tarihleri merak ediyor. Hem öğrenciler hem veliler okullarda için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2019 - 2020 resmi takvimi ve tarihini duyurdu. Yeni eğitim sistemiyle birlikte yaz tatili 3 aydan iki buçuk aya indirildi. Yapılan değişikliğin ardından tatil günlerinin sayısı arttı. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 9 Eylül tarihinde başlamıştı. Şimdi ise gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Peki ? Okullarda Kasım tatili ne zaman?İşte

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:44
İlk ara tatil ne zaman yapılacak? 2019 2020 MEB tatil takvimi! Okullarda Kasım tatili ne zaman?

Yeni eğitim sistemiyle birlikte ilk tarihi merak edildi. 9 Eylül tarihinde okulları açılan öğrenciler için ders zili çaldı. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ar tatil tarihleri ise 2019 2020 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatil takviminde yer aldı. Buna göre öğrenciler her iki dönemde olmak üzere 1'er hafta ara tatil yapacak. Bu senenin ilk yarı tatili Kasım ayın başlayacak. Öğrenciler hafta sonları ile birlikte öğrenciler toplam 9 gün ara tatil yapacak. Eğitim öğretim yılı içerisinde okulların ve okulların kapanacağı tarihte belli oldu. Peki ne zaman? Okullarda Kasım tatili ne zaman? İşte merak edilen 2019 2020 MEB ara tatil takvimi

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrenci eğitim öğretim hayatını sürdürmeye devam ediyor. 18 milyon öğrenci için 9 Eylül tarihinde ders zili çalmıştı. Hem öğrenciler hem veliler ara tatil takvimini merak ediyor. İşte tüm detaylar haberimizde derlendi.

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İlk ara tatil ne zaman yapılacak? 2019 2020 MEB tatil takvimi! Okullarda Kasım tatili ne zaman?
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