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başvurusu 2019 için gözler o tarihte! KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Yüz binlerce öğrenci, 2019-2020 ve kredi başvuruları için bekliyor! Üniversitelerin açılıp derslerin derslerin başlaması ile beraber, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslar hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği üzere, her yıl kurum tarafından maddi durumu elvermeyen yüz binlerce öğrenciye destek sağlanıyor. Tam bu noktada, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı?' sorusunun cevabı Google'da en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Öğrencilerin maddi desteğe hak kazanıp kazanamayacakları KYK kredi ve burs başvurusu işlemleri neticesinde belli olacak. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman, bugün başlayacak mı? Tarihler ile ve işlemlerle ilgili detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 09:37
KYK burs başvurusu 2019 için gözler o tarihte! KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün kredi ve başvurusu için heyecan dorukta. Üniversitelerin açılması ve derslere girilmeye başlanması ile beraber KYK kredi ve burs başvurusu hakkında da geri sayım başladı. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödeme olmadan burs hakkı tanınırken, -isteğe bağlı olarak- geri ödemeli şekilde de kredi hakkı tanınıyor. Bu bağlamda da, '2019-2020 ve kredi başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. Zira, öğrencilerin maddi desteğe hak kazanıp kazanamayacakları ilgili işlemlerini tamamlaması ve sonuçların açıklanması ile netleşmiş olacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tüm ilgili işlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

2019-2020 KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, BUGÜN BAŞLAYACAK MI?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından KYK kredi burs hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihlere ilişkin hızlı ve kolay bir şekilde fikir sahibi olabilirsiniz.
İşte, beklenen tarihler;

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