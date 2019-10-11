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kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2019 2020 son gün ne zaman?

Açık Öğretim Fakültesi () kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Üniversiteyi açıktan bitirmek isteyenler için kayıt yenileme sürecini tamamladıktan sonra sınavlara giriş hakkı tanınacak. Anadolu Üniversitesinin (AÜ) ile İktisat ve İşletme fakülteleri kayıtlarında son güne yaklaşıldı. Henüz kayıt yenilemesini tamamlamamış öğrenciler ‘’ nasıl ve nereden yapılır?’’ sorusuna arama motoru üzerinden yanıt arıyor. Peki ne zaman? 2019 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:09
AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2019 2020 AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

kayıt yenileme süreci yoğun ilgi görmeye başladı. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlamamış adaylar için süreç devam ediyor. 2019-2020 Anadolu Üniversitesinin (AÜ) ile İktisat ve İşletme fakültelerine kayıtlar için son gün tarihi merak ediliyor. İnternetten başvurusunu yapan adayların, yönlendirilen sayfadan "Döküm Al" butonunu kullanarak, Açıköğretim bürosuna teslim etmesi istenen belgelerin çıktısını alması gerekiyor. Peki son gün ne zaman? 2019 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? SON GÜN NE ZAMAN?

Açık üniversite kayıtlarını tamamlamak isteyen adaylar son günün tarihini öğrenmek istiyor. Bunun akabinde kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizin devamında AÖF kayıt yenileme sürecine dair detaylar yer alıyor.

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