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başvuru ne zaman yapılacak? ile başvuru tarihleri belli oldu!

Yabancı Dil Sınavı () başvuruları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. On binlerce aday sınav çalışmalarına hız kazandırırken başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. tarafından yapılan tarihleri belli oldu. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunacak. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Peki YDS başvuru ne zaman? 2019 ÖSYM ile hakkında detaylar sizlerle…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:16
YDS başvuru ne zaman yapılacak? YDS 2019 ÖSYM ile başvuru tarihleri belli oldu!

On binlerce aday başvurusu için geri sayıma başladı. Yabancı Dil Sınavı başvuru tarihleri netleşti. tarafından yapılan sınav için adaylar çalışmalarına hız kazandırdı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sınav giriş belgeleri sınava bir hafta kala yayınlanacak. Peki ne zaman? 2019 ÖSYM ile haberimizin devamında…

YDS BAŞVURU NE ZAMAN?

YDS başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM 2019 YDS başvurularının alınmaya başlanacağı tarih belli oldu. Haberimizin devamında YDS başvurularına dair detaylara erişebilirsiniz.

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YDS başvuru ne zaman yapılacak? YDS 2019 ÖSYM ile başvuru tarihleri belli oldu!
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