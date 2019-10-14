DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

ikey Geçiş Sınavı'na yönelik olarak herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler, ek tercihlerini 7 Ekim tarihinde ÖSYM'ye gönderdi. Adaylar şimdi, kurum tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Zira, meslek yüksekokulu ile ön lisans programlarından mezun olan adayların dört yıllık bir lisans programına yerleşip yerleşemeyecekleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan 'DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı' duyurusunun ardından netleşecek. Bu doğrultuda, '2019 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı hafta başından bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası ile DGS ek yerleştirme tercih sonuçları açıklanma tarihi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiklerinizi hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, bilgiler;