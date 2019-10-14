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ek tercih sonuçları tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

tarafından Dikey Geçiş Sınavı'na yönelik olarak ek tercihler geçtiğimiz hafta alındı. Meslek yüksekokulu ile ön lisans programlarından mezun olan adaylar, dört yıllık üniversite hayali ile son şans niteliğinde olan ek yerleştirme işlemlerini tamamladı. Adaylar şimdi ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Tam bu noktada, '2019 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Zira, öğrencilerin lisans programlarına yerleşip yerleşemeyecekleri DGS ek tercih sonuçları akabinde netleşecek. Peki, 2019 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 09:35
DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

ikey Geçiş Sınavı'na yönelik olarak herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler, ek tercihlerini 7 Ekim tarihinde 'ye gönderdi. Adaylar şimdi, kurum tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Zira, meslek yüksekokulu ile ön lisans programlarından mezun olan adayların dört yıllık bir lisans programına yerleşip yerleşemeyecekleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan ' ek yerleştirme sonuçları açıklandı' duyurusunun ardından netleşecek. Bu doğrultuda, '2019 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı hafta başından bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası ile DGS ek yerleştirme tercih sonuçları açıklanma tarihi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiklerinizi hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, bilgiler;

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