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başvuruları ne zaman ve hangi tarihte başlayacak? 2019 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

Ekim ayının ortalarına gelinirken yüz binlerce öğrenci de gözünü 2019-2020 ve kredi başvuruları açıklamasına çevirdi. Zira, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslar maddi durumu elvermeyenler için büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda da, '2019-2020 KYK kredi ve kredi başvurusu başladı mı?' sorusunun cevabı Google üzerinde en yanıtı merak edilenler arasında bulunuyor. Öğrencilerin maddi destek alıp alamayacakları ise KYK kredi ve burs başvurusu işlemleri ardından netleşecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte mı? Tarihler ile ve işlemlerle ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 09:37
KYK burs başvuruları ne zaman ve hangi tarihte başlayacak? 2019 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün kredi ve burs başvurusu için çok az bir süre kaldı. Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle beraber KYK kredi ve burs başvurusu hakkında da geri sayım başladı. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere iki farklı şekilde destek sağlanıyor. Bu noktada da, '2019-2020 ve kredi başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında üst sıralarda bulunuyor. Öğrencilerin kredi veya burs hakkından faydalanıp faydalanamayacakları ise e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlaması ve sonuçların açıklanması ile kesinleşecek. P

2019-2020 KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tüm ilgili işlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından KYK kredi burs başvurusu hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihlere ilişkin hızlı ve kolay bir şekilde fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, beklenen tarihler;

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