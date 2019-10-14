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MEB 2019-2020 takvimi: ilk ara tatil ne zaman başlayacak? tatiline kaç gün var? İşte detaylar

Ekim ayının ortalarına gelinirken öğrencilerin ara tatil hakkındaki araştırmaları da yoğunluk kazandı. Bilindiği üzere, MEB, bu seneden geçerli olmak üzere iki olan tatil sayısının dörde yükseldiğini duyurmuştu. Hal böyle olunca, derslerine katılım gösteren öğrenci ve öğretmenler de 2019 ara tatil tarihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Sene başında 2019-2020 resmi iş takvimini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, tatili olarak da değerlendirilen sürece yönelik tarihleri paylaştı. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün var? Konuya yönelik tüm detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 17:00
MEB 2019-2020 takvimi: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım tatiline kaç gün var? İşte detaylar

Ekim ayının ortalarına yaklaşılırken, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ara tatilde. Geçtiğimiz dönemin sonunda yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iki olan tatil sayısının dörde yükseldiğini duyurmuştu. Öğrenci ve öğretmenlerin performanslarını arttırarak, derslere daha adapte ve zinde olmasını amaçlayan bu sistemde ilk ara tatil yaklaşıyor. Durum böyle olunca, konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi.

MEB 2019-2020 TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 resmi iş takvimini eğitim öğretim döneminin başında açıklarken, birinci ve ikinci dönemdeki ara tatil tarihleri hakkında merak edilenleri de duyurdu.

OKULLARDA KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, ara tatili ve tarihleri hakkında bilgi edinebilir; kaç gün kaldığını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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MEB 2019-2020 takvimi: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım tatiline kaç gün var? İşte detaylar
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