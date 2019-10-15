AÖL kayıt yenileme işlemleri 2019 ne zaman sona erecek? Açık Lise 1. dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açıköğretim Lisesi aracılığıyla eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenciyi doğrudan alakadar eden 2019-2020 1. dönem kayıt yenileme tarihleri MEB tarafından uzatıldı. Bu kapsamda, AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgiler de arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB )1. dönem Açık Lise kayıt yenileme süreci hakkında gerekli bilgileri yayımladığı kılavuz ile paylaştı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacacak? Konuya dair merak edilenleri sizler için derledik.

2019-2020 AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Açıköğretim Lisesi 1. dönem kayıt sürecine dair işlemler ve ücret bilgisi şu şekilde;