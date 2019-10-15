MEB 2019-2020 iş takvimi: Okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kasım tatiline kaç gün var?

Ekim ayının ortalarına yaklaşılırken, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ara tatilde. Geçtiğimiz dönemin sonunda yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükseldiğini duyurmuştu. Öğrenci ve öğretmenlerin performanslarını arttırarak, derslere daha adapte ve zinde olmasını amaçlayan bu sistemde ilk ara tatil yaklaşıyor. Durum böyle olunca, konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 resmi iş takvimini eğitim öğretim döneminin başında açıklarken, birinci ve ikinci dönemdeki ara tatil tarihleri hakkında merak edilenleri de duyurdu.
Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Kasım ara tatili ve tarihleri hakkında bilgi edinebilir; kaç gün kaldığını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.