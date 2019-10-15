YDS ne zaman? 2019 YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

On binlerce öğrenci YDS başvurularını tamamlayıp ileriki aşamaya geçmek istiyor. Hal böyle olunca 2019 YDS başvuruları yoğun ilgi görüyor. Eğitim hayatına devam eden öğrenciler başvuru sürecini tamamladıktan sonra sınavlara katılabilecekler. (Yabancı Dil Sınavı) YDS'de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır. Peki YDS ne zaman? 2019 ÖSYM ile YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019- YDS/3 ) başvuru işlemleri araştırılıyor. Haberimizin devamında YDS başvurularına ilişkin detaylı bilgiye erişebilirsiniz.