Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YDS ne zaman? 2019 YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ne zaman? 2019 YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Sınavı () 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler başvurularını tamamlamaya çalışıyor. tarafından yapılan sınav başvurusu 9 Ekim 2019’da başlamıştı. 16 Ekim’de sona erecek başvuru sürecinin ardından öğrenciler sınavlara katılacaklar. Bilindiği üzere vatandaşlar kurumun AİS sayfasına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Peki ? 2019 YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 15.10.2019 19:39 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 19:39
YDS ne zaman? 2019 YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

On binlerce öğrenci başvurularını tamamlayıp ileriki aşamaya geçmek istiyor. Hal böyle olunca 2019 YDS başvuruları yoğun ilgi görüyor. Eğitim hayatına devam eden öğrenciler başvuru sürecini tamamladıktan sonra sınavlara katılabilecekler. ( Sınavı) YDS'de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır. Peki ? 2019 ile ?

YDS NE ZAMAN?

Yabancı (2019- YDS/3 ) başvuru işlemleri araştırılıyor. Haberimizin devamında YDS başvurularına ilişkin detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YDS ne zaman? 2019 YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN