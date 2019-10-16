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sınavı sonuçları 2019 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ile İYEP sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından ilkokulların 3. ve 4. sınıflarında devam; ancak Türkçe ile Matematik derslerinden yeterli kazanımları edinemeyen öğrenciler için sınavı düzenleniyor. Bilindiği üzere, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) 2019-2020 eğitim yılından itibaren sadece 3. sınıflarının katılımı ile gerçekleşecek. Tam bu noktada, gerek öğrencilere gerekse velileri İYEP sınavı sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, MEB tarafından 2019 İYEP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 09:43
İYEP sınavı sonuçları 2019 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB ile İYEP sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (), ilkokulların 3. ve 4. sınıflarına devam eden; ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden yeteri miktarda kazanım sağlayamayan öğrencilerin gelişimini sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır. İYEP sınavına, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren sadece 3. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Bu seneye ilişkin sınav ise 15 Ekim 2019 Salı günü düzenleniyor. Hal böyle olunca, gerek katılım gösteren öğrenciler gerekse veliler tarafından konuya yönelik araştırmalar da yoğunluk gösterdi.

2019 İYEP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu doğrultuda, '2019 İYEP sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından İYEP sınav sonuçları hakkında bilgi edinebilir; merak edilen tarihleri ve bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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İYEP sınavı sonuçları 2019 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB ile İYEP sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?
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