İYEP sınavı sonuçları 2019 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB ile İYEP sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), ilkokulların 3. ve 4. sınıflarına devam eden; ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden yeteri miktarda kazanım sağlayamayan öğrencilerin gelişimini sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır. İYEP sınavına, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren sadece 3. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Bu seneye ilişkin sınav ise 15 Ekim 2019 Salı günü düzenleniyor. Hal böyle olunca, gerek katılım gösteren öğrenciler gerekse veliler tarafından konuya yönelik araştırmalar da yoğunluk gösterdi.

2019 İYEP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu doğrultuda, '2019 İYEP sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından İYEP sınav sonuçları hakkında bilgi edinebilir; merak edilen tarihleri ve bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.