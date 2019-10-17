2019 DUS ve 2019 STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl erişim sağlanır?

2019 DUS ve 2019 STS Diş Hekimliği sınavına katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin sınav sonuçlarını yayımladığı adres olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilir. Bunun yanı sıra, adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Ekim 2019 tarihinde saat 11.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

2019 DUS VE 2019 STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınavların sonuçları, ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlandı, adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Bunun haricinde adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonuçları YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına da elektronik ortamda verilecektir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır

2019 DUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2019 STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI