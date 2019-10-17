e Okul nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? e Okul nakil başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, PKK/YPG'nin alçak saldırılarına hedef olan sınır bölgesi ilçelerini ziyaret etti. Saldırılardan dolayı eğitime ara verilmesi hakkında konuşan Bakan Selçuk, her şekilde eğitimin devam etmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kamuoyu ile paylaştı. Gerekli planlamaları yaptıklarını da kamuoyuna duyuran Selçuk, velilerin talebi doğrultusunda okul nakil başvurusu yapılabileceğini ifade etti.

E OKUL NAKİL BAŞVURU EKRANI

Durum böyle olunca, sınır bölgesinde yaşayan ve çocuklarının eğitime devam etmesini isteyen ailelerin konuya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'e Okul nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

Haberimizin detaylarından e Okul nakil başvuru ekranı ile beraber detayları bulabilirsiniz.