Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > e Okul nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? e Okul nakil başvuru ekranı

e nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? e Okul nakil başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'nin saldırdığı ve bu yüzden eğitime ara verilen ilçeleri ziyaret etti. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde son dakika açıklamalarında bulunan Selçuk, bakanlık olarak eğitimlerine ara verilen öğrencilerin telafi eğitimleri için her türlü planlamayı yaptıklarını duyurdu. Öte yandan, velilerin talebi doğrultusunda da nakil başvurusu yapılabileceğini açıkladı.Tam bu noktada, geçici nakil başvurusu konusundaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, e nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:42
e Okul nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? e Okul nakil başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, PKK/YPG'nin alçak saldırılarına hedef olan sınır bölgesi ilçelerini ziyaret etti. Saldırılardan dolayı eğitime ara verilmesi hakkında konuşan Bakan Selçuk, her şekilde eğitimin devam etmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kamuoyu ile paylaştı. Gerekli planlamaları yaptıklarını da kamuoyuna duyuran Selçuk, velilerin talebi doğrultusunda nakil başvurusu yapılabileceğini ifade etti.

E OKUL NAKİL BAŞVURU EKRANI

Durum böyle olunca, sınır bölgesinde yaşayan ve çocuklarının eğitime devam etmesini isteyen ailelerin konuya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'e Okul nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

Haberimizin detaylarından e Okul nakil başvuru ekranı ile beraber detayları bulabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
e Okul nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? e Okul nakil başvuru ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN