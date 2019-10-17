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mı? açıkladı! Hangi bölümlerde yetenek sınavı yapılacak?

Yükseköğrenim Kurulu tarafından yeni düzenleme getirildiği söylenmişti. tarafından yapılan açıklamada bu iddialara yanıt geldi. Bu son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar yoğun olarak arama motorları üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, mı? Hangi bölümlerde özel yetenek sınavı yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:01
Yetenek sınavı kaldırıldı mı? YÖK açıkladı! Hangi bölümlerde yetenek sınavı yapılacak?

Yükseköğretim Kurumu 10 Ekim tarihinde genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında yapılan açıklamada tam 14 programdan özel duyurusunda bulunduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Bu yeni düzenleme iddiası hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarından araştırma yapmaya başladı. Peki, yetenek sınavı kaldırıldı mı? Hangi bölümlerde yetenek sınavı yapılacak? İşte detaylar…

YETENEK SINAVI KALDIRILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bu durum hakkında yapılan açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz. Yetenek sınavı kaldırıldı mı?

İşte detaylar…

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Yetenek sınavı kaldırıldı mı? YÖK açıkladı! Hangi bölümlerde yetenek sınavı yapılacak?
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