KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek? 2019-2020 KYK burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sürecinde son günlere yaklaşılıyor. Başvurusu onaylayıp maddi destek almaya hak kazandığı onaylanan öğrencilere aylık yaklaşık 600 Türk Lirası tutarında yardım yapılacak. Ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayan söz konusu maddi yardım ile öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca giderlerini karşılamaları sağlanacak. Peki burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

2019-2020 KYK BURS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, burs ve kredi başvuruları ile ilgili işlemlerin tümü e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla öğrencilerin, başvurularını tamamlayabilmeleri için e-Devlet kapısına erişim sağlayabilmeleri gerekiyor. Öğrenciler, herhangi bir PTT merkezinden kendilerine özel olarak tahsis edilen e-Devlet şifrelerini satın alarak sisteme erişim sağlayabilecekleri gibi alternatif giriş yöntemlerinden (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) birini de tercih edebilirler.

E-devlet kapısına buraya tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

Haberimizin ilerleyen sayfalarında konuya ilişkin tüm detaylara erişebilir, başvuru süreci ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.