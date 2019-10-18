Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek? 2019-2020 KYK burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

başvuruları ne zaman sona erecek? 2019-2020 burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin kredi ve burs başvuruları, 16 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başladı. Öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği kredi ve burs başvuruları konusuyla ilgili Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre başvurular, 21 Ekim 2019 saat 23:59’a kadar devam edecek. 2019-2020 başvuruları ne zaman sona erecek sorusu bu şekilde yanıt bulurken henüz başvurusunu tamamlamış olan öğrenciler tarafından cevabı merak edilen bir başka soru ise 2019-2020 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? Konuya yönelik merak edilen söz konusu detayları bu başlık altında derledik.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 11:53
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek? 2019-2020 KYK burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu () burs ve kredi başvuru sürecinde son günlere yaklaşılıyor. Başvurusu onaylayıp maddi destek almaya hak kazandığı onaylanan öğrencilere aylık yaklaşık 600 Türk Lirası tutarında yardım yapılacak. Ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayan söz konusu maddi yardım ile öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca giderlerini karşılamaları sağlanacak. Peki burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

2019-2020 KYK BURS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, burs ve kredi başvuruları ile ilgili işlemlerin tümü e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla öğrencilerin, başvurularını tamamlayabilmeleri için e-Devlet kapısına erişim sağlayabilmeleri gerekiyor. Öğrenciler, herhangi bir PTT merkezinden kendilerine özel olarak tahsis edilen e-Devlet şifrelerini satın alarak sisteme erişim sağlayabilecekleri gibi alternatif giriş yöntemlerinden (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) birini de tercih edebilirler.

E-devlet kapısına buraya tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

Haberimizin ilerleyen sayfalarında konuya ilişkin tüm detaylara erişebilir, başvuru süreci ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek? 2019-2020 KYK burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN