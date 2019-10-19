ÖSYM takvimine göre ALES 3 tarihi ne zaman? 2019 ALES 3 sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?

ALES'e (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) girecek öğrenciler gözünü, ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurularına çevirmiş durumda. 2019 ALES 3 tarihine göre çalışma programına yön verecek öğrencilerin meraklı bekleyişi ALES sınavının yapılacağı tarihin netlik kazanmasıyla birlikte sona erdi. İşte sınava dair adayların merak ettiği bilgiler…
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
Kasım ayının ortasında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ALES için adaylar ile paylaşılacak sınav giriş belgelerinin yayımlanma tarihi henüz belli değil. Fakat ÖSYM tarafından uygulanan sınavlarda genellikle sınavdan bir hafta kadar önce, adaylar ile sınav giriş belgeleri paylaşılmış oluyor.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;