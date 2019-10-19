ÖSYM takvimine göre ALES 3 tarihi ne zaman? 2019 ALES 3 sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?

ALES'e (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) girecek öğrenciler gözünü, ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurularına çevirmiş durumda. 2019 ALES 3 tarihine göre çalışma programına yön verecek öğrencilerin meraklı bekleyişi ALES sınavının yapılacağı tarihin netlik kazanmasıyla birlikte sona erdi. İşte sınava dair adayların merak ettiği bilgiler…

2019 ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.

ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Kasım ayının ortasında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ALES için adaylar ile paylaşılacak sınav giriş belgelerinin yayımlanma tarihi henüz belli değil. Fakat ÖSYM tarafından uygulanan sınavlarda genellikle sınavdan bir hafta kadar önce, adaylar ile sınav giriş belgeleri paylaşılmış oluyor.

ALES TESTİ HANGİ KONULAR VE KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV KAĞITLARININ GEÇERLİ SAYILMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması gerekiyor.