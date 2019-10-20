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duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2019-2020 takvimi ile Kasım yarıyıl tatili tarihi

Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşılırken öğrencilerin yarıyıl ve ara tatil hakkındaki araştırmaları da artış gösterdi. Bilindiği gibi, , bu seneden geçerli olmak üzere okullarda iki olan tatil sayısının (yaz & sömestr) dörde yükseldiğini duyurmuştu. Hal böyle olunca, derslerine katılım gösteren öğrenci ve öğretmenler de 2019 ara tatil tarihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 iş takvimini açıklarken Kasım yarıyıl tatili olarak da değerlendirilen sürece yönelik tarihleri paylaştı. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Konuya yönelik tüm detaylara ve geri sayım sayacına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 16:37
MEB duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2019-2020 takvimi ile Kasım yarıyıl tatili tarihi

Ekim ayının sonlarına doğru gelinirken, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ara tatilde. Geçtiğimiz dönemin sonunda yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (), sömestr ve yaz olmak üzere iki olan tatil sayısının dörde yükseldiğini duyurmuştu. Öğrenci ve öğretmenlerin performanslarını arttırarak, derslere daha adapte ve zinde olmasını amaçlayan bu sistemde ilk ara tatil tarihi de yaklaşıyor. Durum böyle olunca, konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi.

MEB 2019-2020 İŞ TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 resmi iş takvimini eğitim öğretim döneminin başında açıklarken, birinci ve ikinci dönemdeki ara tatil tarihleri hakkında merak edilenleri de duyurdu. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

OKULLARDA KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, ara tatili ve tarihleri hakkında bilgi edinebilir; kaç gün kaldığını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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MEB duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2019-2020 takvimi ile Kasım yarıyıl tatili tarihi
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