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762 okula güvenlik kamerası

EVRİN GÜVENDİK Eğitim
Giriş Tarihi: 21.10.2019
MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan okul güvenliği protokolü sonuçlarını vermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 762 okula güvenlik kamerası kuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise imzalanan protokol kapsamında başlatılan güvenli okul projesinde güvenlik kamerası sistemi kurulan 762 okulun Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre edildiğini bildirdi. 7'şer kamera kurulan sistemde, kameralar 24 saat kayıt alıp emniyet merkezine iletiyor.
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762 okula güvenlik kamerası
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